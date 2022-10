Nie zanosi się na bojkot. Bilety na mundial w Katarze idą jak woda

Już podczas pierwszego etapu zamkniętej sprzedaży rozprowadzono 500 tys. 532 bilety. To już był bardzo dobry wynik. Teraz FIFA ma już sprzedane 2,9 mln miliona biletów na mecze grupowe rozpoczynających się za miesiąc mistrzostw. To poprawienie wyników, jakie padły podczas dystrybucji biletów w trakcie mundiali w 2018 roku w Rosji i 2014 roku w Brazylii. Przypomnijmy, że na mecze grupowe w Rosji sprzedano 2,6 mln biletów, a na spotkania tej fazy w Brazylii - 2,7 mln biletów. I to w sytuacji, gdy wielu europejskich kibiców uznało lokalizację obu tych mistrzostw za niekorzystną i drogą.