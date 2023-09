"To zawodnicy, którzy z niejednego pieca jedli chleb. Wiem, że relacje w szatni nie były dobre . Trener potem się żalił, że szatnia go zwolniła, ale swoim zachowaniem i pracą nie pomagał sam sobie. Ja gram wiele lat, a nigdy nie byłem w szatni, żeby ktoś grał przeciw trenerowi" - wspomina Małecki w Radiu Zet.

Patryk Małecki prosto z mostu o Michale Probierzu. "Aby być selekcjonerem, trzeba mieć sukcesy"

Małecki nie kryje, że nominacja Probierza na selekcjonera reprezentacji Polski była dla niego niespodziewanym ruchem. " Byłem bardzo zaskoczony . Moim zdaniem, aby być selekcjonerem, trzeba mieć sukcesy. Wybór na to stanowisko jest nobilitacją. Każdy z trenerów, każdy z piłkarzy ma marzenia, by tu się znaleźć. Trzeba wcześniej osiągnąć wysoki poziom. Moim faworytem był na pewno Maciej Skorża , a drugim Marek Papszun " - deklaruje piłkarz.

Wspomina, w jakich okolicznościach przyszło mu pracować z aktualnym trenerem polskiej kadry. Akurat był na miesięcznej banicji po tym, jak zawiesił go Kazimierz Moskal . Do klubu przyszedł Probierz i podał mu pomocną dłoń.

"Na początku grałem, potem na skutek niezrozumiałych decyzji przestałem. To trochę tak wyglądało – raz ktoś był wystawiany, a w kolejnym meczu nie mieścił się w kadrze. Troszkę chaotycznie trener zarządzał zespołem . Tak go zapamiętałem" - opowiada.

Nie powiedziałby, że Michał Probierz to zły trener, ale "pracował z lepszymi" i "takimi, z którymi wiadomo było, co robić na treningu i na boisku". "U trenera Probierza nie do końca było to jasne. Chłopaki mieli go dość, był bardzo trudny w szatni" - podsumowuje.