Nie wszyscy piłkarze to rozpieszczone gwiazdy. Najtrudniejszy triathlon zaliczony

Niedobrze jest używać stereotypów, nie wszyscy piłkarze to rozpieszczone gwiazdki, które nadają się do "tarcia chrzanu". Wśród obecnych reprezentantów jest wielu wartościowych ludzi, pozytywne przykłady są również wśród starszego pokolenia piłkarzy. 45-letni Bartosz Ława jeszcze w poprzednim sezonie reprezentował barwy niemieckiego klubu Penkuner SV Rot-Weiß , długo nie wytrzymał bez piłki, chwilę po tym jak wcześniej oficjalnie zakończył karierę.

Bartosz Ława zaliczył morderczy triathlon "Harda Suka"

Ława to wychowanek Pogoni Szczecin, pomocnik przez lata cieszył swoją grą oczy kibiców macierzystego klubu oraz m.in. Arki Gdynia i Widzewa Łódź. Na stare lata wrócił do rodzinnego Szczecina, by grać w rezerwach Pogoni, ale nie ograniczał się do piłki nożnej. By pozostać w formie zaczął uprawiać inne sporty, co z czasem stało się czymś więcej niż hobby.