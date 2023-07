W piątek miało miejsce ogromne zamieszanie w związku z aferą, której głównym "aktorem" jest Mirosław Stasiak , były działacz piłkarski, prawomocnie skazany za łącznie kilkadziesiąt czynów korupcyjnych w czasie swojej działalności w polskiej piłce. Jak ujawnił Szymon Jadczak z "WP Sportowych Faktów", Stasiak został zaproszony na pokład czarterowego samolotu, którym reprezentacja i oficjele udali się na wyjazdowy mecz do Kiszyniowa. Początkowo PZPN opublikował oświadczenie , w którym poinformował, że Stasiak pojawił się tam "na zaproszenie jednego ze sponsorów", ale po wielkiej burzy, jaką wywołał ten komunikat wreszcie winę na siebie wzięła firma Inszury.pl, co potwierdził w osobnym komunikacie Cezary Kulesza.

Reprezentacja Polski. Żenujące sceny na pokładzie samolotu kadry

Jak jednak się okazuje obecność Stasiaka nie była jedynym zgrzytem. W samolocie pojawiło się wielu gości zaproszonych przez PZPN i o ile jest to całkowicie normalna sprawa mająca miejsce także w innych federacjach, tak już zachowanie tychże gości miało pozostawiać wiele do życzenia . Mecz z Mołdawią, jak wszyscy doskonale pamiętamy, zakończył się kompromitującą porażką 2:3, a już w drodze powrotnej piłkarze mieli odczuć humory podróżujących z nimi gości. Jedni mieli wprost ich krytykować za słaby występ, a inni pocieszać, śpiewając "nic się nie stało".

Już w trakcie lotu powrotnego do Warszawy głos miał zabrać także sam Cezary Kulesza. Prezes PZPN miał podejść do części samolotu, gdzie przebywali piłkarze i wygłosić monolog, w którym podkreślił jak osobiście odczuł kompromitację mającą miejsce w Kiszyniowie. Zawodnicy mieli na to zareagować bardzo chłodno, podobnie jak w przypadku zachowania jednego z zaproszonych gości, Pawła Jóźwiaka, prezesa federacji FEN. Jóźwiak miał najpierw wywołać ogromne uczucie zażenowania u graczy swoim ostentacyjnym pocałunkiem z partnerką, a gdy próbował krótkiego dialogu z zawodnikami, to został szybko sprowadzony na ziemię.