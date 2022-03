Nie tylko kontuzje! Zaciemniony obraz Michniewicza

Po tym meczu trudno wyrokować, czy Arkadiusz Reca wygrał rywalizację o lewe wahadło, a tym bardziej, czy Grzegorz Krychowiak przegrał walkę o miejsce na środku. Zdarzała mu się jedna strata, ale jako jeden z nielicznych Polaków nie przegrywał pojedynków.

Niezły debiut Żurkowskiego

- My też wystawimy mocny skład i liczymy na dobry wynik - zapewniał przed meczem Czesław Michniewicz. Zdecydował się jednak oszczędzić nie tylko Roberta Lewandowskiego, ale też Wojciecha Szczęsnego.

Dał szansę debiutantowi Szymonowi Żurkowskiemu, który utworzył środek pola razem z Krychowiakiem i Piotrem Zielińskim.

Żurkowski nie utonął. Prostopadłe podanie za plecy obrońców byłego pomocnika Górnika Zabrze dało nam pierwszą dobrą okazję, po której Jakub Moder z ostrego kąt nie trafił w dalszy róg.

Nie oczekiwaliśmy pięknej gry i dominacji nad rywalem przeżywającym dobry moment w swej historii, ale też nikt się nie spodziewał, że najlepszym piłkarzem Polaków będzie ich rezerwowy bramkarz Łukasz Skorupski, który wskoczył do składu za Wojciecha Szczęsnego.

Kontuzje Milika i Salamona

Na dodatek jeszcze przed końcem I połowy kontuzje wykluczyły z gry dwóch piłkarzy, w tym Arkadiusza Milika, który był przymierzany do pierwszego składu na mecz barażowy. Nasz najlepszy po Robercie Lewandowskim napastnik złapał się za pachwinę po starciu Johnem McGinnem i opuścił boisko, robiąc miejsce Krzysztofowi Piątkowi jeszcze przed upływem pół godziny.

Prawym stoperem był Bartosz Salamon z Lecha, który dzielnie sobie radził, wyprzedzał rywali w przyjęciu piłki. Aż po 38 minutach, w starciu z Ryanem Christie doznał urazu pachwiny, przez co musiał ustąpić miejsca na boisku Krystianowi Bielikowi.

Łukasz Skorupski ratował zespół

Zanim Bielik zdążył wejść na murawę, Szkoci zamknęli nas we własnym polu karnym. Łukasz Skorupski uratował zespół, broniąc strzał Nathana Pattersona, a przede wszystkim trudną dobitkę Billy’ego Gilmoura, który pozostał bez opieki.

Gra Polaków była szarpana, ciężko im było się utrzymać przy piłce. W sporej mierze przez eksperymentalny skład, który nie miał się kiedy zgrać.

Grzegorz Krychowiak próbował stabilizować środek pola, jako jeden z nielicznych naszych piłkarzy nie przegrywał pojedynków, ale i jemu czasem ktoś uciekał. Jak w 10. min Nathan Patterson, który w polu karnym minął Kamila Glika i uratowała nas tylko interwencja Skorupskiego, który niespodziewanie był najjaśniejszą postacią "Biało-Czerwonych" w tym meczu.

Łukasz w II połowie dobrze wychodził też do górnych piłek po rzutach rożnych Szkotów.

Jeden dobry atak w I połowie

Podopieczni trenera Michniewicza w I połowie przeprowadzili tylko jeden składny atak. W 22. min uruchomił go Jan Bednarek, podając dość ryzykownie, przez środek, do Zielińskiego, który oddał do Jakuba Modera, aż w finiszu Arkadiusz Reca wywalczył rzut rożny. Jedyny polski korner w tej części gry.

To po nim Arkadiusz Milik w polu karnym został zablokowany, a Bartosz Salamon przestrzelił głową, po podaniu Krychowiaka i mógł się tylko za nią złapać.

Na początku II połowy byliśmy bliscy bramki po kontrze Jakuba Modera, który wypatrzył przed polem karnym Piątka. "Pjona" nie trafił jednak w lewy róg.

Przewagę optyczną mieli gospodarze, ale po godzinie to "Biało-Czerwoni" zaczęli dochodzić do głosu i to nie tylko na trybunach, gdzie od początku mieli zdecydowaną, ale nie liczebną, tylko w głośnym dopingu!

Szymański ożywił zespół

W 62.min po dalekim wrzucie z autu Recy Piątek nieczysto trafił głową w piłkę.

Za moment ładną, dwójkową kontrę wyprowadzili Matty Cash z Zielińskim. Podanie wahadłowego do Piątka było dobre, ale obrona Szkotów była czujna i uprzedziła naszego napastnika.

Po chwili powinno być 0-1, po akcji Sebastiana Szymańskiego, który ożywił poczynania naszego zespołu i idealnie podał do Piątka. Krzysztof w polu karnym przełożył na prawą nogę i kopnął obok bramkarza Gordona, jednak piłką na linii bramkowej wybił Gilmour!

Ta niewykorzystana sytuacja szybko się zemściła. Po faulu Recy z rzutu wolnego podał McGinn, a Kieran Tierney zgubił krycie Bielika, by główką w lewy róg nie dać szans Skorupskiemu! Był to szósty celny strzał Szkotów, my w tym czasie oddaliśmy tylko jeden w światło bramki.

W końcowych 10 minutach trener Michniewicz przeszedł na grę czwórką obrońców, wpuszczając za Jana Bednarka Adama Buksę. Wróciliśmy do klasycznego ustawienia 1-4-4-2. W ostatnich sekundach Piątek wpadł w pole karne i sędzia podyktował rzut karny, po tym jak Polak upadł w starciu z Gordonem i Hanleyem. "Pjona" sam wymierzył sprawiedliwość, lekkim strzałem w w środek. Gordon rzucił się w prawo.

Miejsca w kadrze meczowej zabrakło dla: Grabary, Kędziory, Puchacza, Helika, Frankowskiego, Michalaka i Góralskiego.

Szkocja - Polska 1-1 (0-0)

Bramki:

1-0 Kieran Tierney (68. Głową z podania McGinna), 1-1 Krzysztof Piątek (90. +3 z karnego).

Polska: Skorupski - Salamon (44. Bielik), Glik, Bednarek (84. Buksa) - Cash, Żurkowski, Krychowiak (61. Szymański), Reca - Moder, Milik (27. Piątek), Zieliński (71. Grosicki).

Szkocja: Gordon - McTominay, Hanley, Tierney - Patterson, Glimour, McGregor, Taylor - McGinn, Christie, Adams

Sędziował: Robert Hennessy z Irlandii.

Żółte kartki: Reca

Widzów: 36 tys.

Z Glasgow Michał Białoński, Interia