Nie tak miało być! Jest problem, ważny piłkarz opuszcza zgrupowanie

Zawodnik Aston Villi spędził na boisku tylko 10 minut, po czym nabawił się kontuzji. Na placu gry zastąpił go Tymoteusz Puchacz.

Po meczu Cash jako jeden z pierwszych zawodnik opuścił szatnię reprezentacji Polski, udając się do autobusu. Mimo próśb nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, ani komentować swojego stanu zdrowia. Widać było po nim zdenerwowanie i niepewność co do odniesionej kontuzji.