Michał Probierz może spać spokojnie? Sekretarz PZPN uspokaja

Są jednak ciągle też takie kwestie, które wymagają rychłego sfinalizowania, bo czas bardzo nagli . Jedną z nich jest zawarcie umowy, która umożliwiłaby kadrowiczom trenowanie w reprezentacyjnej twierdzy, czyli na PGE Narodowym. Z lektury "Przeglądu Sportowego" dowiadujemy się, że w tej sprawie selekcjoner Michał Probierz "postawił sprawę jasno" . Co to oznacza?

W odwodzie do niedawna miałoby być trenowanie na innym obiekcie w naszej stolicy, ale trener Orłów, według doniesień, nie wyobrażał sobie i nie wyobraża takiego wariantu. I wygląda na to, że związek nie zbagatelizuje głosu trenera, co zresztą groziłoby draką na krótko przed mistrzostwami, co wszystkim mogłoby odbić się czkawką, a potwierdza to w rozmowie z dziennikiem sekretarz generalny PZPN.