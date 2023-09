Nie do wiary, na co zdecydował się fan "Biało-Czerwonych". Niesamowity gest

Ostatnie tygodnie dostarczyły sporej dawki emocji fanom polskiego sportu. Podczas gdy siatkarze zostali mistrzami Europy , a siatkarki awansowały na nadchodzące igrzyska olimpijskie , na tyle samo szczęścia nie mogli liczyć piłkarze. Panowie niespodziewanie przegrali ostatni mecz eliminacji do mistrzostw Europy z Albanią , znacznie utrudniając sobie szansę na awans na europejski czempionat, który odbędzie się już w kolejnym roku w Niemczech.

Na reakcję władz nie trzeba było długo czekać. Z posadą po dziewięciu miesiącach współpracy pożegnał się Fernando Santos . Pod wodzą portugalskiego szkoleniowca bowiem "Biało-Czerwoni" nie spisywali się najlepiej, co nie umknęło uwadzę Cezarego Kuleszy. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego równo tydzień po zwolnieniu dotychczasowego trenera polskich piłkarzy podał nazwisko nowego selekcjonera naszej kadry. Miejsce Santosa zajął Michał Probierz , który wcześniej współpracował z reprezentacją Polski do lat 21.

Fan polskich piłkarzy wytatuował sobie Michała Probierza

Po ogłoszeniu nazwiska nowego trenera "Biało-Czerwonych" kibice podzielili się na dwie grupy. Jedni zgodnie stwierdzili, że najlepszym kandydatem na to stanowisko był Marek Papszun i oskarżyli Cezarego Kuleszę o "kolesiostwo". Inni natomiast z nadzieją podeszli do całej tej sprawy i przyznali, że wierzą w to, że Michał Probierz sprosta zadaniu i tchnie nowe życie w piłkarską reprezentację Polski. Jeden ze zwolenników nowego trenera swoje wsparcie dla Michała Probierza postanowił wyrazić w wyjątkowy sposób.