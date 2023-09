Nie do wiary, kto może wrócić do kadry. Już niedługo. Probierz rzucił hasło

Jerzy Dudek jednak w kadrze? Michał Probierz zapowiedział, że "wróci do tematu"

Mieliśmy w planach wziąć Jerzego Dudka, ale nie mogliśmy z jego powodów osobistych. Być może w grudniu wrócimy do tematu powrotu Jurka do reprezentacji Polski.

Możliwe więc, że sztab szkoleniowy Michała Probierza nie został ostatecznie zamknięty. Wygląda na to, że nowy selekcjoner bardzo ceni Jerzego Dudka i zamierza poczekać na niego do grudnia. Wtedy reprezentacja Polski będzie już po kwalifikacjach do Euro 2024 i będziemy wiedzieć, czy udało jej się awansować bezpośrednio z fazy grupowej - do tego potrzebne są jednak zwycięstwa z Wyspami Owczymi, Mołdawią i Czechami. O to łatwo nie będzie.