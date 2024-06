Nicola Zalewski od kilku miesięcy ma dwie piłkarskie twarze. Pierwsza to ta z AS Roma, która po odejściu Jose Mourinho nie jest raczej zbyt pozytywna. Dla Portugalczyka nasz kadrowicz był bardzo ważnym zawodnikiem, niezależnie od pozycji, na której grał. Po zmianie na ławce trenerskiej sytuacja Zalewskiego bardzo się pogorszyła. Daniele de Rossi nie korzysta z naszego zawodnika tak ochoczo, jak to miał w zwyczaju Mourinho. W związku z tym Polak bardzo mocno spadł w hierarchii.

Reklama