Nerwowo przed meczem z Portugalią, zarzuty w stronę Probierza. "Za szybko"

Pozytywnych słów w kierunku 19-latka nie szczędził też choćby Goncalo Feio . Portugalczyk rozpływał się nad swoim podopiecznym zwłaszcza po wygranym meczu z Realem Betis w ramach Ligi Konferencji . "Jakość z piłką przy nodze. Osobowość i charakter. Mądrość wyborów: kiedy zaatakować, kiedy przenieść ciężar gry . To nie jest przypadek, że Bruno Fernandes mówił, że jest w szoku, że Machester United nam go oddał, bo w czasie ich okresu przygotowawczego był świetny" - mówił trener nad którym zawisły ostatnio ciemne chmury.

Potencjalnym debiutem Maxiego Oyedele w biało-czerwonych barwach ekscytuje się niemal cały kraj. Nie brak też osób sceptycznie nastawionych, obawiających się tego, że jest za wcześnie na taki odważny krok. Należy do nich choćby Jacek Bąk. "Dziś bardzo łatwo jest wejść do reprezentacji. Kiedyś było o to dużo trudniej, trzeba było zagrać sezon czy dwa w klubie, pokazać się z dobrej strony. Teraz często robi się krzywdę tym zawodnikom. Tak samo było z Kapustką, bo zrobiono z niego gwiazdę, odbił się od paru zagranicznych klubów i teraz wraca po ośmiu latach. Uważam, że to dzieje się za szybko" - przekazał na łamach WP SportoweFakty.