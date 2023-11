Nerwowa atmosfera. Posada czeskiego selekcjonera wisi na włosku

Maciej Słomiński, INTERIA : W polski m futbolu panuje bardzo zła atmosfera. Gdyby nie Liga Narodów, Polska miałaby wielkie szanse nie wyjść z grupy eliminacyjnej do mistrzostw Europy, choć wydawało się, że to niemożliwe. A jak jest w Czechach ?

Josef Csaplar, czeski trener, który pracował m.in. w Wiśle Płock w latach 2005-7 : - Gdy pan mówił o sytuacja w polskim futbolu to tak jakbym słyszał o czeskim. U nas sytuacja jest identyczna. Klimat jest negatywny. Jest bardzo nerwowo i to na wszystkich frontach - wśród trenerów, piłkarzy, dziennikarzy i działaczy.

Co jest tego przyczyną?

- Przede wszystkim kiepskie wyniki na wszystkich szczeblach reprezentacyjnych i nie mówią tu tylko o pierwszej reprezentacji, ale również o U-21. Jak to się mówi w Polsce: "ryba psuje się od głowy" i podobnie jest w Czechach. Posada selekcjonera Jaroslava Sihlavy’ego wisi dosłownie na najcieńszym włosku i myślę, że gdyby był jakiś godny następca to by już nastąpiła zmiana na tym stanowisku.