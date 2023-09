Farerskie media ocenili występ reprezentacji Polski. Padły gorzkie słowa

W niedzielę Polacy staną przez szansą na zdobycie kolejnych punktów i poprawienie swojej sytuacji w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy. "Biało-Czerwoni" zmierzą się bowiem z Albańczykami. Warto już teraz zaznaczyć, że nie będzie to łatwe spotkanie. Poprzedni mecz Lewandowski i spółka wygrali to prawda 1:0, jednak to Albania znajduje się obecnie na drugim miejscu w tabeli grupy E. Mecz Albania - Polska odbędzie się 10 września o godzinie 20:45 na Air Albania Stadium.