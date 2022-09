Nawałka poradził Michniewiczowi. "Nie ma lepszego pomocnika w Polsce"

W czwartkowy wieczór reprezentacja Polski zmierzy się na PGE Narodowym z Holandią w ramach Ligi Narodów. Z kolei w niedzielę jej rywalem będzie Walia. Adam Nawałka w wywiadzie dla "WP SportoweFakty" przekazał, nad czym jego zdaniem nasi zawodnicy powinni popracować.

Nawałka o kadrze: "Trzeba udoskonalić organizację"

- Czeka ich duże wyzwanie, by udoskonalić grę pod względem organizacji. Myślę, że jakość w ofensywie posiadamy, choć nie zapominajmy o pracy nad schematami w ataku. Kluczowe jednak by poprawić zachowanie bez piłki. Mam na myśli reakcję po stracie piłki i grę wysokim pressingiem. Na najwyższym poziomie to kluczowe aspekty w grze obronnej - przyznał. Przypomnijmy, że po sześciu meczach za kadencji obecnego selekcjonera zaledwie raz udało się zachować czyste konto w defensywie.

- Najistotniejsze jest, by zachować automatyzmy w grze bez względu na okoliczności i być przygotowanym na więcej niż tylko plan A - poradził 64-latek, który pochwalił formę graczy ze środka pola. - Zieliński daje sygnały, cały czas robi postępy. Obserwuję go bardzo dokładnie i widzę, że każde pół roku działa na jego korzyść. Co ważne, ma doskonałe zdrowie. Szymański już przed mundialem w Rosji wyróżniał się umiejętnościami, ale to jeszcze nie było to. Wówczas nie był gotowy fizycznie i tylko przez to przegrał rywalizację. W ostatnich latach poprawił ten aspekt i nabrał pewności siebie - powiedział.

Nawałka znalazł także dobre słowo na temat Krychowiaka i Żurkowskiego. Ten drugi jest zawieszony na mecz z "Oranje", ale pierwszy z nich ma wybiec w podstawowym składzie. - Grzegorz od lat prezentuje formę na ustabilizowanym, dobrym poziomie. Zachowuje ciągłość gry, co w jego przypadku jest kluczowe. To murowany kandydat do wyjściowej jedenastki, nie ma obecnie lepszego defensywnego pomocnika w Polsce. Z kolei Szymon okrzepł we Włoszech. Zawsze miał fantastyczne zdrowie, ale bardzo rozwinął się pod względem taktycznym i technicznym - wyróżnił selekcjoner z lat 2013-2018.

