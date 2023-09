Nawałka zabiera głos w sprawie Krychowiaka. Zaskoczył

Szkoleniowiec o wspólnej przeszłości z Grzegorzem Krychowiakiem wypowiedział się, co oczywiste, wyłącznie w pozytywnych słowach. Pomocnik bardzo mocno przyczynił się do awansu reprezentacji Polski na Euro 2016 i później do ćwierćfinału tego turnieju. Adam Nawałka stwierdził, że popularny "Krycha" był wzorem do naśladowania dla innych.