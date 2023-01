Pasmo nieszczęść na PGE Narodowym: od braku łączności przez basen narodowy

Stadion PGE Narodowy ma kłopoty od początku istnienia. Najpierw, w lutym 2012 r. były kłopoty z oddaniem go do użytku, bo nie na wszystkich poziomach była dostępna łączność dla służb, głównie dla policji. Później, w październiku 2012 r. zamienił się w basen narodowy. Nie udało się zamknąć dachu i ulewa uniemożliwiła rozegranie meczu eliminacji MŚ Polska - Anglia w pierwotnym terminie.

Rutynowa kontrola wykryła wadę zadaszenia PGE Narodowego

W połowie grudnia 2022 r. PGE Narodowy znowu otworzył swe podwoje dla zwiedzających. Udało się to dzięki zamontowaniu bypassu zabezpieczającego i odciążającego wadliwy element konstrukcji zadaszenia. W opinii ekspertów to rozwiązanie jest bezpieczne. Natomiast nie oznaczało to otwarcia murawy, nad którą wisi iglica. By do tego doszło, operator obiektu - spółka PL.2012+ potrzebuje opinii niemieckiego projektanta zadaszenia. Chodzi o firmę SBP ze Stuttgartu.