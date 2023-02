Narodowy bez meczu z Albanią? "Skrajna wersja to rozbiórka dachu"

W marcu reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje Euro 2024, a na 27 marca ma zaplanowany domowy mecz z Albanią. I wciąż nie wiadomo, czy to spotkanie będzie mogło odbyć się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Minister sportu Kamil Bortniczuk w rozmowie z RMF FM powiedział, że jest z tym problem, ale trwają prace, by go rozwiązać. Sprawa pozostaje otwarta