21-letni Francuz może się jednak pochwalić zdecydowanie większym doświadczeniem. Zawodnikiem Arsenalu pozostaje od 2019 roku . W tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań , zdobył trzy bramki i zaliczył asystę. To on otworzył wynik spotkania w Lizbonie!

Debiut Jakuba Kiwiora w Arsenalu. Fernando Santos czekał na tę wiadomość

Kiwior do tej pory wystąpił tylko w drużynie młodzieżowej z Emirates Stadium. Jego debiut w pierwszym zespole "The Gunners" to fantastyczna informacja dla selekcjonera Fernando Santosa. Zwłaszcza w kontekście zbliżającego się startu eliminacji Euro 2024.