Największy wygrany w polskiej kadrze. Tylko on może być zadowolony

Dotychczas obecny sezon w wykonaniu Nicoli Zalewskiego nie układał się najlepiej. Do gry w AS Roma wrócił Leonardo Spinazzola i Polak zaczął przegrywać rywalizację na lewym wahadle. U Jose Mourinho grał mniej, a jeśli już dostawał szansę - raczej wyglądał bezbarwnie.

To wszystko przełożyło się na spadek w hierarchii reprezentacji Polski. Gdy Michał Probierz został selekcjonerem, w ogóle nie powołał Zalewskiego na październikowe zgrupowanie . I to okazało się punktem zwrotnym.

Punkt zwrotny - cofnięcie do młodzieżówki

Zamiast na pierwszą reprezentację Zalewski pojechał na kadrę do lat 21, g dzie zagrał świetny mecz przeciwko Estonii. Był najlepszym piłkarzem na boisku, kończąc mecz z golem i asystą, prowadząc naszą kadrę do wysokiego zwycięstwa 5-0.

W Serie A też coś lekko drgnęło - Zalewski zagrał w wyjściowym składzie w prestiżowym starciu z Interem Mediolan, a w kolejnym meczu wszedł z ławki i zaliczył asystę przeciwko Lecce. Probierz uznał, że to wystarczający sygnał, by powołać go w listopadzie.