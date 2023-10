Największy krytyk polskiej piłki bez szans wyborach. Przegrał sam na sam

50 lat temu Jan Tomaszewski był na ustach wszystkich kibiców piłki nożnej w Polsce . To o nim przez lata mówiło się, że to „człowiek, który zatrzymał Anglię”. Kariera polityczna okazuje się nie tak łatwa, jak ta piłkarska. 75-letni były bramkarz m. in. reprezentacji Polski i ŁKS poniósł dotkliwą klęskę w wyborach do senatu. W walce kandydatem paktu senackiego zdobył niespełna 30 procent głosów.