"Najsilniejsza Ukraina w historii". Potężne wyzwanie przed "Biało-Czerwonymi"

Rebrow nie przejmował kadry w łatwym momencie. W marcu zespół przegrał 0-2 z Anglią na inaugurację eliminacji Euro 2024 i sytuacja zespołu nie wydawała się łatwa. Ukraina trafiła do trudnej grupy eliminacyjnej, w której oprócz "Synów Albionu" za rywali mieli choćby Włochów.

Jednak przez okrągły rok pod wodzą Rebrowa Ukraina przegrała już tylko jedno z 11 rozegranych spotkań (1-2 z Włochami). Sześć meczów, w tym kluczowe baraże o udział w Euro 2024 (wygrane 2-1 z Bośnią i Hercegowiną oraz Islandią), kończyło się zwycięstwami, cztery pozostałe - remisami. Rywale, z którymi remisowali Ukraińcy, robią naprawdę duże wrażenie: w eliminacjach nasi wschodni sąsiedzi urwali punkty zarówno Anglii (1-1), jak i Włochom (0-0), a do tego dwukrotnie towarzysko zremisowali z Niemcami (3-3 i 0-0).

Dwa remisy z Niemcami

Przygotowania do Euro 2024 Ukraina rozpoczęła od spotkania z gospodarzami turnieju - Niemcami. W poniedziałek ich starcie zakończyło się bezbramkowym remisem, choć to Niemcy byli stroną przeważającą. Ukraina jednak mądrze i skutecznie się broniła, powstrzymując zespół przed atakami Floriana Wirtza , czy Jamala Musiali .

Mecz miał zupełnie inny przebieg, niż starcie sprzed roku, będące debiutem Rebrowa na selekcjonerskiej ławie. Tam Ukraina chwilę przed końcem prowadziła jeszcze 3-1, będąc bliska sensacyjnego zwycięstwa. Dopiero gole Kaia Havertza i Joshuy Kimmicha (już w doliczonym czasie) dały Niemcom remis. Było to zresztą jedne z ostatnich spotkań "Die Mannschaft" pod wodzą Hansiego Flicka.

Poniedziałkowy mecz był tez inny z kolejnego powodu: Ukraina po raz pierwszy pod wodzą Rebrowa zagrała w systemie z trzema środkowymi obrońcami i wahadłowymi. W praktyce przypominało to ustawienie 5-4-1, c hoć wcześniej Rebrow trzymał się gry na czterech defensorów i ustawień 4-2-3-1 lub 4-3-3.

Ukraina przed Euro zagra z Mołdawią

Po meczu z Polską Ukrainę czeka jeszcze towarzyskie starcie z Mołdawią, zaplanowane na 11 czerwca . Mecz ma się odbyć na stadionie Zimbru w Kiszyniowie. Tam, gdzie jeszcze niedawno nasza kadra przegrała 2-3 w eliminacjach do mistrzostw Europy.

To spotkanie z wieloma podtekstami. Oba kraje nie grały ze sobą od dziesięciu lat, kiedy to stosunki między nimi wyglądały jeszcze inaczej. Rosyjski atak na Ukrainę sprawił, że Mołdawia zaczęła postrzegać swojego sąsiada (jedynego poza Rumunią) , jako gwarant bezpieczeństwa przed rosyjską inwazją. Ukraina także dostrzegła strategiczne znaczenie swojego sąsiada.

W pierwszym półroczu wojny licząca zaledwie 2,6 mln mieszkańców Mołdawia przyjęła aż 0,46 mln uchodźców z Ukrainy, co jest największą liczbą w stosunku do miejscowej ludności. Oba kraje mocno zacieśniły stosunki dyplomatyczne, porzucając dzielącą ich wcześniej kwestię Naddniestrza. To separatystyczne państwo, zajmujące de facto połowę linii granicznej Mołdawii z Ukrainą, przez lata skutecznie funkcjonowało dzięki korzystaniu właśnie z ukraińskiej infrastruktury drogowej.