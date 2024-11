Kontrowersyjna decyzja zespołu sędziowskiego skrzywdziła Lecha w Krakowie

"Jeżeli sędziowie uznali, że to DOGSO [realne pozbawienie bramki - przyp. red.] to i tak nie można było tu pokazać czerwonej kartki. Jak widzimy, spalony nie zaistniał, czyli korzyść zastosowała przez arbitra została "skonsumowana", bo Kossidis oddaje strzał na bramkę. Skoro korzyść została skonsumowana, to w przypadku DOGSO mówimy o zejściu piętro niżej z karą indywidualną, bo to nie pozbawienie realnej szansy na bramkę, lecz próba pozbawienia. To największy błąd, że sędziowie nie zaczęli od spalonego. Ja tu DOGSO nie widzę. Trochę sędzia Raczkowski został wrzucony na minę przez VAR" - powiedział Adam Lyczmański.