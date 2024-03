Najpierw "kpiny" z Polaków, a teraz taka wiadomość. Walijczycy ogłaszają wprost przed finałem

Reprezentacje Polski i Walii mają kilka punktów wspólnych - obie ekipy przyzwyczaiły swoich fanów do występów na wielkich turniejach, przez co podczas wtorkowego w meczu Cardiff będą mogły wygrać bilety na Euro 2024, ale i... sporo przegrać.

Walia też - podobnie jak "Biało-Czerwoni" - zagrała na ostatnim mundialu dzięki przejściu przez baraże. W decydującym meczu pokonała Ukrainę, a jej bohaterem został tamtejszy "Książę", jak nazywany był często urodzony w Cardiff Gareth Bale. Przez wiele lat to były gwiazdor Realu Madryt był twarzą i siłą napędową kadry narodowej. Gdy zakończył karierę, kadra musiała poradzić sobie, żyjąc bez niego, co być może wyszło jej na dobre. Brytyjski oddział "The Sun" wysłał przed meczem wiadomość do Polaków, ostrzegając, że kadra Walii jest teraz silniejsza, niż kiedyś.