Najpierw komunikat Interu, a potem takie oświadczenie Zielińskiego. Ogłosił to wprost

Wiele miesięcy trwała saga związana z przyszłością Piotra Zielińskiego . Reprezentant Polski po ośmiu latach spędzonych z Napoli zdecydował, że czas najwyższy na nowe wyzwania . I podpisał kontrakt z bezpośrednim rywalem ligowym - Interem Mediolan . "Nerazzurri" zabiegali o niego najmocniej, a ten był zdecydowany, że to właśnie w Interze chce kontynuować karierę.

Ogromny pech Piotra Zielińskiego w Mediolanie. Kontuzja w sparingu

Uraz może opóźnić debiut Polaka w oficjalnym spotkaniu w barwach ekipy z Mediolanu. A sezon ligowy we Włoszech startuje już za mniej niż dwa tygodnie - 18 sierpnia Inter zagra na wyjeździe z Genoą.

Zieliński uderzył w Napoli. Wystarczyło kilka tygodni w Interze Mediolan

- Powiedzmy, że tutaj w Interze jest większy nawyk wygrywania, nie ma ryzyka, że za bardzo uzależnimy się od entuzjazmu. A to właśnie może okazać się kluczem do powtarzania świetnych wyników. Wszystko, co tutaj widzę, utwierdza mnie w tym przekonaniu - stwierdził Zieliński.