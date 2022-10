"Najmniej prawdopodobna grupa". Nie graliśmy z nimi wcale albo od lat

Polska przed niedzielnym zgrupowaniem została rozstawiona do pierwszego koszyka. Są tam najsilniejsze europejskie ekipy, z którymi w większości regularnie rywalizujemy o punkty. Nie trafimy więc niestety na Chorwację , z która w żadnych eliminacjach nigdy nie graliśmy, ani na Szwajcarię , na która trafiliśmy ostatnio walcząc o udział w Euro 1980, a eliminacyjne spotkania graliśmy jeszcze w latach 70.

W drugim koszyku jest jeden zespół, z którym nigdy nie graliśmy w eliminacjach mistrzostw świata, ani Europy - Bośnia i Hercegowina . UEFA stworzyła jednak nowe rozgrywki o punkty - Ligę Narodów i tam z rodakami Edina Dżeko graliśmy całkiem niedawno, bo w 2020 r., wygrywając 3:0 we Wrocławiu (dwa gole Robert Lewandowski , jeden Karol Linetty ) i 2:1 na wyjeździe (bramki Kamil Glik i Kamil Grosicki ).

Jeśli weźmiemy te mecze pod uwagę, to drużyną, z którą o punkty nie graliśmy najdłużej, jest w tym koszyku Francja . Zespół, którego trener Czesław Michniewicz raczej nie chciałby wylosować.

Ostatni raz w 1979 r.

Z trzeciego koszyka na mecz o punkty najdłużej czekamy w przypadku Islandii . Z tym zespołem tylko raz w całej historii mierzyliśmy się w jakichkolwiek eliminacjach. Było to przed mistrzostwami Europy we Włoszech w 1980 r. Oba mecze wygraliśmy po 2:0 i oba były rozegrane bardzo dawno temu, za selekcjonerskiej kadencji Ryszarda Kuleszy - w 1978 i 1979 r.

Jedyny rywal, z którym nigdy nie graliśmy

Tradycyjni rywale w meczach towarzyskich

W piątym koszyku są dwa bliskie nam kraje, z którymi jednak nigdy nie graliśmy o punkty - Estonia i Litwa . To nasi tradycyjnie rywale jeśli chodzi o mecze towarzyskie. Z naszymi wschodnimi sąsiadami graliśmy takich spotkań aż 11, a z Estończykami - 9.

Na wyjazdy do trzech kolejnych krajów z piątego koszyka też czekamy bardzo długo. Ostatnie mecze o punkty z Cyprem , to słynne starcia z nieudanej kadencji selekcjonera Wojciecha Łazarka, kiedy w 1987 r. u siebie zremisowaliśmy z outsiderami 0:0, a na wyjeździe zwyciężyliśmy 1:0 po golu Jana Furtoka, strzelonym ręką.

Jeszcze dawniej w eliminacjach mierzyliśmy się z Maltą. Sławny mecz, który został przerwany po tym, jak kibice obrzucili naszych graczy kamieniami, wygraliśmy w Gzirze 2:0. Przed odlotem na to spotkanie miała miejsce słynna "Afera na Okęciu", po której zawieszeni zostali Józef Młynarczyk, Zbigniew Boniek, Stanisław Terelcki, Władysław Żmuda i Włodzimierz Smolarek, a pracę selekcjonera stracił Kulesza. Rewanż w 1981 r. wygraliśmy 6:0 i był to ostatni do tej pory mecz Polski i Malty punkty.