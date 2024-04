W 2024 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej po raz piąty w historii awansowała na mistrzostwa Europy. Kibice z pewnością marzą, by "Biało-Czerwoni" zanotowali przynajmniej taki sam występ jak na Euro 2016. Wówczas był to najlepszy turniej dla Polaków od wielu dekad. Czy pamiętasz szczegóły związane z grą Polaków na ME 2016? Sprawdź się w naszym wymagającym quizie, a 9/10 to mistrzostwo.