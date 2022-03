Najlepszy był... bramkarz. Oceny po meczu Szkocja - Polska

Łukasz Skorupski 5

Piłkarz meczu. Już w 9. min ładnie obronił groźny strzał Patersona. Potem już niemal każda jego interwencja zasługiwała na głośne oklaski. W 23. min błysnął refleksem po uderzeniu Che Adamsa. Pod koniec pierwszej połowy powstrzymał szkocką kanonadę, kiedy na jego bramkę dwa razy strzelał Nathan Paterson i raz John McGinn. W drugiej połowie już nie musiał tak szaleć na linii bramkowej, za to pokazał, że umie też skutecznie grać na przedpolu.

Bartosz Salamon 3

Zaczął dobrze. Dopóki był na boisku Szkoci nie mieli tylu sytuacji pod bramką Skorupskiego, jak po jego zejściu z powodu kontuzji. Stało się to w 38. min. Wcześniej w 22. min obrońca Lecha Poznań był blisku strzelenia gola głową, ale w dobrej sytuacji spudłował.

Reklama

Kamil Glik 4

Dobry występ kapitana naszej reprezentacji. Dwoił się i troił, naprawiając błędy kolegów. Sam poważniejszych się ustrzegł. Imponował tym co zawsze - zaangażowaniem, ambicją i czytaniem gry.

Jan Bednarek 3

Czesław Michniewicz marzył o tym, żeby lewy stoper, w ustawieniu trójką obrońców, był lewonożny. Bednarek takim piłkarzem nie jest. Nie umiał więc zagrywać szybko lewą nogą prostopadłych podań do lewego obrońcy. Większych błędów nie popełnił, ale bez błysku.

Matty Cash 3

Prawoskrzydłowy Aston Villi imponował tym co zawsze - entuzjazmem i chęcią gry do przodu. Gdyby koledzy częściej mu podawali z pewnością przełożyłoby się to pozytywnie na grę. Niestety nadal w kadra nie ma pomysłu, jak go dostatecznie wykorzystać.

Grzegorz Krychowiak 2

Niestety po naszej najlepszej "ósemce" widać, że nie grał poważnych meczów od bardzo dawna. Niedzielny występ w AEK Ateny nie pomógł mu nabrać pewności siebie. Raził niedokładnością. Był wolniejszy niż zwykle. Choć kilka razy błysnął. Na przykład w 22. min, kiedy świetne dośrodkował do Salamona. Za to po jego stracie 58. min o mało co McGinn nie pokonał Skorupskiego.

Szymon Żurkowski 3

Debiutant zanotował dość przeciętny mecz. Zaczął świetnie, bo już w 11. min doskonal podał do Jakuba Modera, który zmarnował jednak świetną sytuację. Większych błędów jednak nie popełnił.

Jakub Moder 3

Zmarnował doskonałą sytuacje w 11. min. Później starał się być aktywny, ale brakowało mu kreatywności. Szkoda, bo Michniewicz bardzo na niego liczy i z pewnością będzie u niego ważnym piłkarzem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szkocja - Polska. Tierney pokonał Skorupskiego. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Piotr Zieliński 2

Kolejny selekcjoner nie umie wykrzesać od niego pełni umiejętności, którymi czaruje w Napoli. Słaby występ. Sprawiał wrażenie, jakby oszczędzał siły przed finałem baraży. Oby tak było.

Arkadiusz Reca 2

Lewa obrona to w polskiej kadrze "przeklęta" pozycja już od wielu lat. Reca zanotował kolejny słaby występ w reprezentacji, w której nie ma na swojej pozycji dużej konkurencji. We wtorek musi się bardziej starać.

Arkadiusz Milik 2

Największy pechowiec meczu. Zagrał tylko przez 27. min, ale w tym czasie nic specjalnego nie pokazał. Szkoda, bo Michniewicz uważa go za pierwszego zmiennika Roberta Lewandowskiego, albo wręcz jego partnera w ataku.

Krzysztof Piątek 4

Ocena podwyższona za to, co zrobił w ostatniej minucie meczu, kiedy dał się sfaulować i pewnie wykorzystał karnego. Wszedł szybko na boisko i szybko okazało się, że jego miejsce jest raczej na ławce rezerwowych. W 64. min zmarnował świetną sytuację. Miał też dużo winy przy straconym golu, bo szybko odpuścił krycie przy golu Tierneya.

Krystian Bielik 3

Wszedł na boisko awaryjnie w 38. min za Salamona i generalnie wywiązywał się nieźle ze swoich defensywnych obowiązków z jednym wyjątkiem. Razem z Piątkiem nie upilnował strzelca gola.

Kamil Grosicki, Sebastian Szymański, Adam Buksa - grali za krótko, żeby ich ocenić.