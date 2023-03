Najbardziej „szczelny” selekcjoner od lat. Powołania w pełnej tajemnicy

Luis Fernandez poprowadzi Wisłę Kraków do awansu? Świetna forma na wiosnę. WIDEO

O nieobecnych też nie było wiadomo

Dziennikarze nie wiedzieli kto zostanie powołany. Nie znali także nazwisk graczy, z których Portugalczyk zrezygnował. Grzegorz Krychowiak to jeden z liderów drużyny narodowej u poprzednich selekcjonerów. O tym, że Santos go skreślił nikt wcześniej nie widział. Nikt też nie wiedział, że zabraknie Arkadiusza Recy, Mateusza Wieteski, Dawida Kownackiego, czy Kamila Grosickiego.

Santos w PZPN trzyma się raczej w towarzystwie swoich asystentów. Dyskutują często... na ulicy, bo wszyscy są palaczami i wychodzą na papieroska na ul. Bitwy Warszawskiej. Choć w przypadku Santosa lepiej napisać "na cygaretkę", bo taki rodzaj tytoniu on preferuje.

Portugalczyk do swojego sztabu nie wpuścił żadnego z młodych polskich trenerów. Chciał Grzegorza Mielcarskiego, bo to jego człowiek, którego zna z Porto i AEK Ateny i któremu ufa. Pytał też o angaż dla 70-letniego Józefa Młynarczyka, bo to też jego dobry znajomy.