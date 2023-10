Najbardziej kontrowersyjne powołanie. Trener Probierz teraz tłumaczy

Patryk Peda nigdy jeszcze nie grał w pierwszej reprezentacji Polski , za to grywał w młodzieżowej kadrze U-21, którą prowadził właśnie Michał Probierz. Teraz jest zawodnikiem SPAL Ferrara, który grał w Serie C we Włoszech. To w zasadzie jego macierzysty klub, bo chociaż Patryk Peda wywodzi się z Legii Warszawa , to jednak już jako młody piłkarz szkolił się i występował właśnie w SPAL.

Michał Probierz stawia na zawodników U-21

W poprzednim sezonie był wypożyczony do US Palermo, ale wrócił do swego klubu. I do tej sytuacji odniósł się Michał Probierz. - Czasem losy piłkarza tak się układają, że jeden czy drugi klub nie chce zawodnika puścić. Patryk miał odejść, ale stało się tak, że został. Natomiast mówiliśmy, by stawiać na młodych, którzy grali w U-21. A on grał w U-21 regularnie - wyjaśniał trener Michał Probierz. - Z jego formy, zachowania i cech byłem bardzo zadowolony. We wszystkich meczach był zawodnikiem kreatywnym, który wiele wnosił do gry bloku defensywnego.