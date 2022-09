Najazd polskich kibiców na Cardiff. Fani wspierają reprezentację Polski

Polskich piłkarzy w Cardiff przywitała naprawdę piękna jesienna pogoda. Po kilku ponurych wrześniowych dniach w Warszawie nasi reprezentanci zostali powitani słońcem i temperaturą blisko 20-stopniową temperaturą. W takich warunkach popołudniowy trening musiał być po prostu przyjemnością.

Walia - Polska na Cardiff City Stadium

Zwłaszcza, że "Biało-Czerwoni" zapoznawali się z klimatycznym obiektem Cardiff City Stadium. O dziwo tym razem Walijczycy nie zagrają na swoim największym obiekcie - mieszczącym blisko 74 tysiące osób Millennium Stadium. W zamian Polacy zostaną ugoszczeni na połowę mniejszym obiekcie.

Na co dzień na tym stadionie swoje spotkania rozgrywa walijski zespół Cardiff City - jeden z nielicznych walijskich klubów grających w angielskich strukturach ligowych. Choć Walia ma bowiem swoje odrębne rozgrywki, to stoją one na tak mizernym poziomie, że dwa najlepsze walijskie kluby - Cardiff City oraz Swansea - zostały włączone przez FA do rozgrywek angielskich.

Dziś oba te zespoły rywalizują w Championship, a więc na drugim poziomie rozgrywkowym. Niedawno jednak oba grały jeszcze w Premier League.

Cardiff opanowane przez polskich kibiców

Już w przeddzień meczu, tuż po konferencji reprezentacji Polski, pod stadionem zebrała się grupka kibiców, skandująca imię Roberta Lewandowskiego. A na ulicach miasta polscy fani pojawiali się dosłownie wszędzie.

Biało-czerwone dresy, szaliki, czapki z orłem były widoczne na każdym kroku. Grupki ludzi rozmawiające w języku polskim - tak w sobotni wieczór wyglądały ulice 330-tysięcznego Cardiff. Ponieważ pogoda dopisywała, kibice do późnej nocy spacerowali, zwiedzając okoliczne bary i restauracje.

Miejscowi zaś, przyzwyczajeni zresztą do obecności Polaków, którzy w Walii - jak i całej Wielkiej Brytanii - stanowią jedną z najliczniejszych mniejszości etnicznych, zapraszali do korzystania z miejscowych atrakcji. Od gospodarzy czuć było gościnność i uprzejmość, choć - pewnie już jutro na boisku sypały będą się iskry.

Wszystko wskazuje więc na to, że mimo iż jeszcze w czwartek schodzących z murawy Narodowego piłkarzy żegnały gwizdy, kibice nie odwrócili się od polskich piłkarzy. I już w niedzielę "Biało-Czerwoni" będą mogli liczyć na mocne wsparcie polskiej części trybun na Cardiff City Stadium.

Z Cardiff Wojciech Górski