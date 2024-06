Nagranie z Probierzem hitem sieci. Porównany do Cristiano Ronaldo [WIDEO]

Michał Probierz po meczu z Turcją nie był do końca zadowolony z postawy swoich podopiecznych, choć ostatecznie wynik towarzyskiego spotkania mógł się podobać. Mecz Polska - Turcja stał się jednak hitem z zupełnie innego powodu. W sieci zaczęły krążyć filmy ze spotkania, które bawiły fanów piłki z całego świata. Jedno z nich, z Michałem Probierzem w roli głównej, stało się prawdziwym hitem. Porównano go do Cristiano Ronaldo.