W sobotni wieczór na wypełnionym praktycznie po brzegi PGE Narodowym doszło do starcia reprezentacji Polski z ekipą Portugalii , które niestety nie zakończyło się przesadnie dobrze dla "Biało-Czerwonych" - ci przegrali potyczkę 1:3 .

Nocne wiadomości do Probierza, mocne słowa krytyki. Jest komentarz ich autora

"Na trenera absolutnie się nie nadajesz"; "Twój mózg nie umie tego, co masz w mózgu przekazać. Te konferencje prasowe, to jest dramat"; "Weź też wreszcie te gadniaki stróża w Boże ciało zostaw, bo też to wygląda kuriozalnie" (pisownia oryginalna, była tu mowa o garniturach - dop. red.) - m.in. takie SMS-y miał otrzymać około godz. 04.20 w niedzielę Probierz.