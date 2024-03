Pomocnik Legii Warszawa Paweł Wszołek został dodatkowo powołany do reprezentacji Polski, przygotowującej się do finałowego meczu barażowego o awans do tegorocznych mistrzostw Europy z Walią (26 marca, 20:45, Cardiff). Jednocześnie zgrupowanie kadry seniorskiej opuści Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok), który dołączy do reprezentacji Polski U-21. Kadra młodzieżowa tego samego dnia zmierzy się z Bułgarią w Chorzowie

~ czytamy w oficjalnym komunikacie