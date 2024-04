Kibice reprezentacji Polski nie mieli ostatnio łatwo - wyjątkowo długo musieli bowiem drżeć o to, czy ich ulubieńcy podtrzymają dobrą, trwającą od 2008 roku tradycję wyjazdów na kolejne mistrzostwa "Starego Kontynentu". Ostatecznie "Biało-Czerwoni" w finale baraży o Euro 2024 pokonali Walię, a była w tym ogromna zasługa szczególnie jednego zawodnika - Wojciecha Szczęsnego .

Doświadczony bramkarz popisał się kilkoma istotnymi interwencjami nie tylko podczas podstawowego czasu zmagań z Walijczykami oraz dogrywki, ale przede wszystkim obronił rzut karny wykonywany przez Daniela Jamesa , co było swoistą kropką nad "i" jeśli mowa o całej rywalizacji.

Tym samym Szczęsny w czerwcu wyjedzie wraz z resztą swoich kompanów do Niemiec i... niestety zapowiada się na to, że będzie to dla niego ostatnia duża, reprezentacyjna impreza, a tak przynajmniej wynika z zapowiedzi golkipera. Swoiste ziarno niepewności w całej tej kwestii zasiał jednak były selekcjoner Adam Nawałka.