Dziwi mnie to zamieszanie wokół Klubu Wybitnego Reprezentanta i mojej osoby. Jako członkowie Klubu zawsze dyskutowaliśmy wszystko między sobą. A nagle prezes Cezary Kulesza rozmawia z Piotrem Świerczewskim i mówi, że to on zostanie przewodniczącym. Czy my jesteśmy dla zarządu PZPN, czy tworzymy niezależny klub? Jeżeli prezes chce decydować o tym, kto będzie należał do Klubu i kto będzie jego przewodniczącym, to coś jest nie tak. To nie jego zadanie. Niech się skupi na wyborze odpowiednich trenerów i tym, by nie dochodziło to do kolejnych kompromitacji wokół PZPN. A tak, powstaje wszechogarniający bałagan

~ dodał