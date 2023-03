Nadzór budowlany ma wątpliwości co do Narodowego. Jest odpowiedź ratusza

Przedstawicielka warszawskiego ratusza podkreśla, że miasto wciąż ma czas na podjęcie decyzji co do organizacji meczu reprezentacji na Stadionie Narodowym. Póki co rekomendacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest jednak taka, że spotkanie z Albanią powinno odbyć się w innym miejscu. Mecz zaplanowany jest na 27 marca.