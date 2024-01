Bardziej Kuba Błaszczykowski, nawiązuję do tej elegancji w grze. Staram się pomagać naszym młodym piłkarzom, podpowiadać, dodawać animuszu, ale czasem trzeba też podnieść głos, użyć mocniejszych słów, bo wcale nie o to chodzi, by ich zawsze głaskać. Ciągłe głaskanie i bezkrytyczne pochwały mogą być bardzo szkodliwe.

~ Kamil Grosicki