Na to pytanie Probierz już nigdy nie udzieli odpowiedzi. "Bardzo chciałbym to zobaczyć"

O meczu z Francją: Już wiem, jak będziemy grali za trenera Michała Probierza - to będzie takie ustawienie jak dzisiaj. Ale trzeba też docenić Łukasza Skorupskiego, bo w pewnym momencie prowadził z Kylianem Mbappe 6:0. Dał się pokonać dopiero po rzucie karnym. Bramkarz zdobył dziś dla nas punkt.

O Łukaszu Skorupskim: Jeśli patrzeć tylko na mecz z Francją, to pokazał, że jest w lepszej dyspozycji niż Wojciech Szczęsny. To on zrobił nam punkt. Nie jestem przeciwko Wojtkowi, ale Skorupski w bramce był dziś potworem. Pokazał niesamowite umiejętności. Czasem przywiązujemy się do nazwisk i hierarchii, a liczy się czasem coś innego, np. nos trenera. Reklama

O rzucie karnym Roberta Lewandowskiego: Pierwszy karny został powtórzony, ale podszedł do drugiego i dał radę, uderzając w ten sam róg. Ale kto wie, kiedyś może zmienią się także przepisy dotyczące rozbiegu zawodnika do rzutu karnego...

Łukasz Gikiewicz mówił o:

O meczu z Francją: Można powiedzieć, że w pierwszej połowie nasz silnik się przegrzewał, podczas gdy Francuzi nawet go nie odpalili... Wyglądało to, jakby rywale grali od niechcenia, ale w drugiej części przyspieszyli. Na szczęście my mieliśmy Karola Świderskiego, który wywalczył rzut karny i nasza kadra w fajnym stylu pożegnała się z mistrzostwami Europy.

O składzie na mecz z Francją: Zaraz po meczu pomyślałem sobie, że szkoda, iż takim zestawieniem nie zagraliśmy przeciwko Austrii. Bo dziś było widać, że Piotr Zieliński miał wokół siebie ludzi, którzy chcieli grać w piłkę. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak poradziłby sobie dzisiejszy skład z Austriakami. Szkoda, że wtedy selekcjoner przekombinował...

O przyszłości reprezentacji Polski: Chcieliśmy grać w piłkę, a nie wystawiliśmy zespołu, który cofa się pod swoje pole karne. Dobrze to wyglądało. Jak masz zawodników, którzy chcą grać w piłkę i dobrze czują się, mając ją przy nodze, to wtedy masz jak i z kim grać. Z Francją pokazaliśmy, że to potrafimy. Musimy wygenerować nowe pokolenie piłkarzy, by zajęli miejsce tych, którzy powoli odchodzą. Reklama

