Na te słowa Cezarego Kuleszy czekała cała Polska. Wreszcie padły

- Dokonałem wyboru - powiedział Cezary Kulesza w tej rozmowie i w zasadzie konferencja w sprawie nowego selekcjonera mogłaby się odbyć już dzisiaj, ale trzeba ją jeszcze zatwierdzić. Wyznaczono ją na środę, godzina 12. Cezary Kulesza decyzję jednak podjął, a we wtorek odbyło się prezydium związku PZPN. Można więc założyć, że nazwisko zna już więcej osób niż tylko sam prezes. A jednak wciąż nie wydostało się do mediów.

Zbiera się zarząd PZPN. Selekcjoner znany

W środę o godz. 10 zbierze się zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej i po dwóch godzinach zatwierdzona kandydatura zostanie przedstawiona. Faworytami są Michał Probierz, którego Cezary Kulesza zna najlepiej, a także Marek Papszun - do niedawna trener Raklowa Częstochowa. W grę ma wchodzić jeszcze Jan Urban , a Maciej Skorża prezesowi odmówił i dalej prowadzi japoński klub Urawa Red Diamonds .

Do tej pory Cezary Kulesza za każdym razem zaskakiwał wyborem selekcjonera. Do końca ukrył nazwisko Fernando Santosa, prasa także niemal do ostatniej chwili nie wiedziała o Czesławie Michniewicza. Może więc zaskoczyć i tym razem.