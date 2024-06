Na takie pieniądze mogą liczyć Polacy z Euro 2024. Prezes PZPN-u wyjaśnił

"Biało-Czerwoni" z wielkimi kłopotami awansowali na imprezę do Niemiec. W eliminacjach zajęli bowiem dopiero trzecie miejsce, a po drodze zwolniono Fernanda Santosa . Zastąpił go Michał Probierz , który nie uratował wtedy sytuacji, ale przeszedł dwustopniowe baraże i zapewnił nam udział w piątych mistrzostwach Europy z rzędu.

Reprezentacja Polski. Cezary Kulesza o premiach dla kadry

Reprezentacja Polski. Zaczynamy turniej meczem z Holandią

Tak natomiast wyglądają stawki ustanowione przez UEFA. Za wygranie meczu w fazie grupowej przysługuje milion euro, za remis 0,5 mln euro. Awans do 1/8 finału to już zysk w wysokości 1,5 mln euro, awans do ćwierćfinału 2,5 mln euro, do półfinału 4 mln euro, występ w finale 5 mln euro, a zdobycie tytułu 8 mln euro.