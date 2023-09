Na ratunek PGE Narodowy. Reprezentacja Polski znów w swojej twierdzy

W ostatnich jedenastu latach reprezentacja Polski przeżywała lepsze i gorsze momenty, ale na PGE Narodowym zazwyczaj prezentowała się dobrze. Jasno mówi o tym bilans po 35 dotychczas rozegranych meczach: 21 zwycięstw, dziewięć remisów, pięć porażek oraz - jak policzyła Polska Agencja Prasowa - stosunek bramek 76:29 . Choć obecnie doping z trybun stołecznego stadionu nie jest ogłuszający, to za kadencji Fernando Santosa "Orły" pokonały na nim Albanię i Niemcy po 1:0.

W dalszej przeszłości światowe potęgi także miały problemy z dobrą grą na warszawskim obiekcie. "Die Mannschaft" przegrał tam mecz eliminacji do EURO (2014 r.), z kolei Anglicy dwukrotnie tylko zremisowali w kwalifikacjach do mundialu (2013 i 2021 r.). Podczas otwarcia stadionu 29 lutego 2012 r. Polacy gościli z kolei Portugalię. Cristiano Ronaldo i spółka także nie dali rady wtedy zwyciężyć w tamtym sparingu, bezbramkowo remisując.

Nawet cały smutek polskich kibiców z EURO 2012 został "przeniesiony" na Stadion Miejski we Wrocławiu. To tam zawodnicy Franciszka Smudy przegrali z Czechami i odpadli z turnieju. W pierwszych dwóch kolejkach grupowych występowali na Narodowym, remisując z Grecją i Rosją i zachowując szanse na awans do ćwierćfinału.