Na Narodowym po staremu. Kibice znów nie potrafili porwać drużyny

Reprezentacja Polski wróciła na PGE Narodowy po półrocznej przerwie. Po raz ostatni "Biało-Czerwoni" wystąpili na tym obiekcie we wrześniu, kiedy ulegli 0:2 Holandii. W swoim domu mieli zagrać także w listopadzie, ale wykryta krótko przed meczem awaria zrewidowała te plany. Polski Związek Piłki Nożnej ekspresowo przeniósł starcie na stadion Legii Warszawa.

Losy starcia z Albanią także długo nie były znane. Badania techniczne Narodowego trwały miesiącami, a nikt nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy arena jest bezpieczna. W końcu w lutym zapadła długo wyczekiwana decyzja - Narodowy nadaje się do przyjęcia tysięcy kibiców. PZPN przekazał wieści UEFA, a także Albańczykom.

Polska federacja od początku naciskała na to, aby mecz rozegrać właśnie na tym stadionie. To bowiem tutaj można przyjąć najwięcej kibiców i podyktować najwyższe ceny biletów. Popyt na wejściówki wciąż jest ogromny, niezależnie od perturbacji wokół kadry. Tym razem na trybunach - według oficjalnych danych - pojawiło się ponad 56 tysięcy widzów. To oznacza, że na stadionie niemalże nie było pustych miejsc.