Szkoleniowcowi zarzucano po meczu nietrafione wybory kadrowe. Fala krytyki spadła na Arkadiusza Milika , który podobnie jak w rywalizacji z Wyspami Owczymi , tak w meczu z Mołdawią spisał się bardzo słabo. Napastnik Juventusu rzadko stwarzał zagrożenie, a kiedy już nadarzyła się okazja do strzelenia gola, to ją zmarnował. Podobne głosy pojawiły się w kontekście osoby Piotra Zielińskiego .

Sztab szkoleniowy uczulał zawodników na główną broń Mołdawii

- Uczulaliśmy na dwa aspekty gry jeżeli o zespół z Mołdawii - na kontrataki i stałe fragmenty gry . Pokazywaliśmy to, robiliśmy wszystko, żeby to wyeliminować, ale straciliśmy bramkę. I tak kluczem był niewykorzystane sytuacje . Mieliśmy ich bardzo dużo i nie potrafiliśmy postawić tej " kropki nad i" - stwierdził trener reprezentacji Polski.

Zapominamy o jednej rzeczy. Cała ta grupa jest widać taka… U nas musi nastąpić zmiana pokoleniowa jeśli chodzi o jeśli chodzi o reprezentację.Mówiłem wcześniej, że musi być jakiś koszt tego. Jeżeli byłoby dobrze, to by nikt nie zmieniał. Zostałaby ta sama grupa. Trzeba wprowadzić trochę świeżej gry.

Selekcjoner wciąż wierzy w awans

W listopadzie reprezentację Polski czeka jeszcze spotkanie z Czechami. Przed ostatnim meczem eliminacji do EURO 2024 biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce w tabeli, tracąc punkt do najbliższego rywala i trzy oczka do Albanii. Oba te zespoły mają rozegrany o jeden mecz mniej.