Mundial 2022. Przemysław Frankowski wśród najlepiej ocenianych w Ligue 1

Polska maszyna do dośrodkowań

"Polski wahadłowy to maszyna do natychmiastowych dośrodkowań z prawej strony. Intensywność jego gry, permanentne przemieszczanie się, w końcu jego dyspozycyjność, zwiastowała niebezpieczeństwo w obronie Clermont. Jego rzuty rożne na pierwszy słupek cały czas stwarzały okazje " - ocenia Frankowskiego francuski dziennik.

Daleko za Neymarem i Messim, ale przed Mbappe

Nie dość, że ma pewne miejsce w składzie, to docenia się go za jego postawę na boisku. Po zakończeniu pierwszej fazy rozgrywek w klasyfikacji "L’Equipe" - biorąc pod uwagę oceny ze wszystkich meczów tego sezonu (w trzech nie był oceniany) - Frankowski zajmuje 17. miejsce. Obecnie jego średnia ocen wynosi 5,92.

Na wahadle w reprezentacji zmiennik numer 1, a może coś więcej?

To dobra informacja dla Czesława Michniewicza. Selekcjoner ma wartościowego zmiennika na pozycji prawego wahadłowego, na której obecnie numerem 1 jest Matty Cash. Frankowski może grać również na lewej stronie (jeden mecz z 15 we Francji w tym sezonie), ale tam Michniewicz będzie raczej stawiał na Nicolę Zalewskiego. Pomocnik RC Lens do tej pory był typowany na zmiennika numer 1. Ale być może po tym co pokazuje we Francji sytuacja się zmieni.