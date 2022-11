Mundial 2022. Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie wyjazdu

Mistrzostwa świata 2022. Andrzej Duda nie poleci na mecze Polaków

- Prezydent Andrzej Duda nie poleci do Kataru na mecze reprezentacji Polski — dowiaduje się Radio Zet. PAD nie chce opuszczać terytorium RP w związku z wojną na Ukrainie i eksplozją w Przewodowie - napisał na Twitterze Rafał Miżejewski, dziennikarz Radia ZET.

W obliczu ostatnich wydarzeń prezydent podjął decyzję, by na razie nie opuszczać granic naszego kraju.

- Chodzi o napiętą sytuację w kraju po eksplozji rakiety w Przewodowie i trwającą wojnę w Ukrainie. W obliczu tych wydarzeń, prezydent chce do minimum ograniczyć wyjazdy zagraniczne, które zmuszałyby go do opuszczenia terytorium RP na dłużej - wyjaśnił w rozmowie z Radiem Zet jeden z prezydenckich ministrów.