Montaż bypassu na Stadionie Narodowym. Ile to potrwa?

Stadion Narodowy z powodu wykrycia wady jednego ze stalowych łączników lin podtrzymujących iglicę jest zamknięty dla odwiedzających. Specjalny bypass, który ma zabezpieczyć i odciążyć uszkodzony element, został wyprodukowany przez włoską firmę Cimolai - wykonawcę konstrukcji dachu stadionu - i przywieziony w częściach z Włoch do Warszawy.

Rzeczniczka PGE Narodowego wyjaśniła, że na stadion dotarły ostatnie potrzebne elementy. Zaczyna się montaż bypassu . Potrwa od jednego do trzech tygodni.

Operator stadionu zwraca uwagę, że montaż to skomplikowany i wymagający proces. Bypass w sumie waży 6 ton, a jego największy pojedynczy element - 1,5 tony. Trzeba go zamontować na wysokości ok. 45 metrów licząc od poziomu płyty stadionu.