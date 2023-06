Mołdawscy kibice w koszulkach Rakowa. „Czekamy na cud”

Tudor Butucel był pierwszym międzynarodowym transferem w historii akademii Rakowa Częstochowa . Po tym, jak w październiku 2019 roku imponująco wypadł na testach, rozwijał się w częstochowskim zespole od 2020 do 2022 roku. Dziś jest zawodnikiem mołdawskiego Petrocub i młodzieżowym reprezentantem kraju.

- Jestem dumny z mojego pobytu w Rakowie , gdzie mogłem poznać wspaniałych ludzi, gdzie zbudowałem przyjaźnie na całe życie. Indywidualnie - zanotowałem bramki i asysty we wszystkich najważniejszych meczach w rozgrywkach CLJ, w których grałem. Strzeliłem nawet jedynego w rozgrywkach gola bezpośrednio z rzutu rożnego lewą nogą - opowiada 19-letni piłkarz w rozmowie z Interią.

Obejrzą mecz w koszulkach Rakowa. "To gest szacunku"

We wtorkowy wieczór młodzieżowy reprezentant Mołdawii wybierze się na stadion i będzie dopingował swoją reprezentację. Zamiast mołdawskiej koszulki, założy jednak tę z Rakowa.

- Moja rodzina także zdecydowała na taki gest z szacunku do Polski, by w tym meczu ubrać się w barwy Rakowa Częstochowa. Będziemy wszyscy obecni na stadionie - mówi Butucel.

Mołdawia czeka na Lewandowskiego

Jego zdaniem kibice w Mołdawii zbiorą się licznie, by zobaczyć grę Roberta Lewandowskiego , największą gwiazdę polskiej kadry. Potencjalne urwanie punktów Polakom określa mianem "cudu".

- Nasza kadra jest w trakcie zmiany pokoleń. To młoda, ambitna i walczącą drużyna. W niektórych meczach to pokazaliśmy, jak w przypadku Czech, z którymi zremisowaliśmy 0-0. Mamy dobrych napastników, jak Nicolaescu, strzelający 18 goli w Izraelu, Damașcana, z 11 golami w Superlidze Rumuńskiej i Postolachiego z 14 golami także w Superlidze Rumuńskiej. Mam nadzieje ze któryś z nic będzie mógł zagrozić Szczęsnemu, żeby mecz bym intrygującym do samego końca - kończy młody zawodnik z Mołdawii.