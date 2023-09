Mołdawia przeskoczyła Polaków. Pogromca biało-czerwonych znów błysnął

Dla Mołdawii było to jeden z najlepszych startów w eliminacjach mistrzostw Europy. Choć na półmetku w grupie E zajmowała czwarte miejsce, to do lidera traciła tylko trzy punkty. W przypadku bardzo wysokiej wygranej z Wyspami Owczymi (np. 5:0) i remisu w meczu Albania - Polska mogła nawet awansować na pierwsze miejsce.