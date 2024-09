Rozpoczynając zgrupowanie na konferencji prasowej w poniedziałek pojawili się klasycznie selekcjoner Michał Probierz oraz kapitan Robert Lewandowski. We wtorek mieliśmy za to szansę posłuchać, co mają do powiedzenia Jakub Moder oraz Krzysztof Piątek.

Niecodzienny przypadek Jakuba Modera

Jakub Moder to bezapelacyjnie piłkarz, na którego talent liczą fani w całej Polsce. Przed poważnym urazem, który wykluczył go z gry na ponad rok, pomocnik jawił się jako brakujące ogniwo drugiej linii biało-czerwonych. Wierzono, że jest w stanie dać więcej, niż tylko wygrane pojedynki w defensywie i odciąży w aspekcie kreowania Piotra Zielińskiego. Reklama

Moder wrócił do gry w listopadzie ubiegłego roku, ale w Brighton & Hove Albion nie miał łatwo. Początkowo powoli wprowadzano go do gry i choć ostatecznie uzbierał w minionym sezonie 17 występów, ani raz nie spędził na murawie pełnych 90 minut. Michał Probierz, z kolei, bardzo ufa 25-latkowi. Selekcjoner wystawił go do gry w każdym spotkaniu Euro 2024, a także podczas poprzedzających turniej sparingów z Ukrainą i Turcją. Teraz, już na początku kolejnej kampanii, Probierz po raz kolejny udowodnił swoją wiarę w pomocnika. Choć ten, jak dotąd, nie wystąpił w żadnym starciu "Mew", mógł liczyć na powołanie do kadry narodowej, by tam udowodnić swoją wartość.

Moder: Szczęsny to legenda kadry, bez dwóch zdań

Jedno z pierwszych pytań dotyczyło właśnie sytuacji klubowej Modera.

Sytuacja jest taka, jak przed Euro. Jestem zawodnikiem Brighton, trener chciał, żebym został w klubie. Byłem kontuzjowany przez cały okres przygotowawczy, więc ciężko było, żeby trener mnie zobaczył. Osobiście w treningu widzi mnie przez około tydzień. Chciał, żebym został w klubie, żebym był częścią drużyny. ~ odpowiedział jasno 25-latek

"Straciłem okres przygotowawczy, na pewno brakuje mi meczów, nie ma co ukrywać. Już trwa liga, trzy kolejki, więc ten początek sezonu mnie ominął. To normalne, że tego rytmu mi brakuje i nie jestem gotowy na pełne spotkanie. Ale na tyle, na ile trener mnie potrzebuje, tyle postaram się dać z siebie. Mimo tego, że miałem kontuzję, nie zapomniałem, jak się gra w piłkę. Fizycznie nie jestem pewnie jeszcze gotowy na sto procent, ale dam z siebie wszystko" - dodał po chwili. Reklama

Nie obyło się też bez laurki dla Wojciecha Szczęsnego, który niedawno zakończył karierę. "Bramkarz wybitny. Na pewno jeden z najlepszych, jak nie najlepszy w historii reprezentacji, to bez dwóćh zdań. Jest legendą kadry, na pewno znakomitym człowiekiem, bardzo dobrym kolegą i generalnie w szatni potrzebujemy takich ludzi. Na pewno wszystkim jest przykro, że Wojtka już z nami nie ma, ale oby mu się dobrze żyło na emeryturze" - opisał kolegę Moder.

Moder gotowy do objęcia nowej roli w kadrze

Odkąd Grzegorz Krychowiak obniżył loty, reprezentacja Polski ma problem z obsadzeniem pozycji defensywnego pomocnika. W tej roli przeciwko Francji na Euro 2024 wystąpił Moder i najwyraźniej mu się ona spodobała.

Z Francją grałem typową "szóstkę". Często zostawałem z tyłu, żeby się bronić przed kontratakami Francuzów, ale nie każdy mecz tak będzie wyglądał. Czasem trener będzie potrzebował, bym stał w środku boiska i zabezpieczał, ale myślę, że mamy tyle jakości w środku pola, że możemy się wymieniać pozycjami. Jak najbardziej jestem gotowy, żeby tam grać. Im jestem niżej, tym częściej dotyka się piłki ~ odrzekł jednemu z dziennikarzy pomocnik

Nie zabrakło też oceny najbliższych przeciwników biało-czerwonych, czyli kadry Szkocji. "Mieliśmy krótką odprawę o Szkotach, znam kilku zawodników z ligi. Narzucąwysoką intensywność. Od razu wyjdą wysokim pressingiem, na pewno musimy na to uważać, żeby nie tracić piłek głupo w środku, bo mogą to wykorzystać. Myślę, że na pewno dobrze sięprzygotoujemy. Mamy jeszcze jutro i pojutrze, żeby to przeanalizować, przetrenować. Na pewno będziemy gotowi, żeby wygrać to spotkanie" - zapowiedział gracz Brighton & Hove Albion. Reklama

Biało-czerwoni zmierzą się na Hampden Park już w najbliższy czwartek 5 września o godzinie 20:45. Już zapraszamy na naszą relację na żywo, do której link znajduje się poniżej.

