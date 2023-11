Mocny głos w sprawie powołań Probierza. "Działa pod wpływem impulsu"

Probierz na najbliższe spotkania powołał 25 piłkarzy. W porównaniu do październikowej serii w kadrze zabrakło m.in. Milika, napastnika Juventusu Turyn.

"Selekcjoner starał się wesprzeć Arkadiusza Milika, a po miesiącu go nie ma. Oczywiście, nie bronił się grą w kadrze, bo od dłuższego czasu wyglądała ona słabo, ale nasz potencjał ofensywny nie jest obecnie najlepszy. Lewandowski jest w słabszej dyspozycji, Świderski od kilku tygodni nie gra... Probierz nie powołał Milika, który choć nie występuje w pierwszym składzie Juventusu, to jak wchodzi na boisko, to gra dobrze" - mówił Koźmiński na antenie programu meczyków.pl.

45-ketony reprezentant Polski jest zdziwiony takim podejściem selekcjonera.

"Czy w takim momencie, kiedy wachlarz w ataku jest tak ograniczony i po słowach selekcjonera o Miliku miesiąc temu taka drastyczna zmiana koncepcji powinna mieć miejsce? Mam co do tego pewne wątpliwości. Michał Probierz to bardzo dobry szkoleniowiec, ale działa często pod wpływem impulsu. I widzimy to w tych powołaniach" - stwierdził.

Koźmiński przypomniał przy tym jeden bardzo ważny fakt.

U Adama Nawałki Milik był w pewnym momencie ważniejszy niż Robert Lewandowski. Dzisiaj to brzmi paradoksalnie, ale takie są fakty. Później żaden inny selekcjoner nie był w stanie natchnąć go do odpowiedzialności gry w reprezentacji ~ przyznał.

Dla Probierza szczególne znaczenie ma mecz z Czechami, który odbędzie się 17 listopada. To ostatnie spotkanie Polaków w eliminacjach i nawet zwycięstwo może nie zapewnić "Biało-Czerwonym" zajęcia jednego z dwóch pierwszych miejsc w grupie E, bo najgroźniejsi rywale mają jeszcze po dwa mecze do rozegrania.

Tym samym Polska zostałaby zmuszona do gry w dwustopniowych barażach, które odbędą się na początku przyszłego roku. I gdyby to okazało się faktem, to pojedynek z Łotwą byłby jedynym sprawdzianem przed grą o wszystko.

"Biało-Czerwoni" już wystąpili w barażach w eliminacjach mistrzostw świata. Najpierw mieli zmierzyć się z Rosją, ale po wybuchu wojny z Ukrainą i stanowczej reakcji PZPN-u, ekipa "Sbornej" została wykluczona, a potem nasza drużyna wygrała ze Szwecją i pojechała do Kataru.

Wciąż jednak nie wiadomo, czy Polacy wystąpią w Niemczech, a Koźmiński nie ma dobrych wieści odnośnie kadry.

"Cały czas żyjemy tym, że mamy w reprezentacji Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Na bazie tych dwóch postaci budujemy siłę tej kadry, a to jest absolutnie nieprawda. Jesteśmy na zakręcie, jeśli chodzi o wyniki, a także jeśli chodzi o przyszłość. Z roku na rok ta reprezentacja jest słabsza. Zaczęło się to od nieobecności Piszczka, Błaszczykowskiego, dobrej wersji Krychowiaka. Żaden z ich następców nie dorównał do 50 proc. tego, co oni grali" - powiedział były wiceprezes PZPN-u dla meczyków.pl.

Marek Koźmiński / INTERIA.PL